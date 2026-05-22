Ουκρανία: Ο Ζελένσκι υπογραμμίζει την ανάγκη αναζωογόνησης των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα πρέπει να αναζωογονηθούν, δήλωσε σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έπειτα από τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ανέφερε μεταξύ άλλων πως αναμένει προτάσεις από τις ΗΠΑ σχετικά με τη μορφή που θα έχουν οι επόμενες διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Υποστήριξε πως η κατάσταση στην πρώτη γραμμή των μετώπων διαμορφώνεται ευνοϊκά για τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Από την αρχή του έτους, τα στρατεύματα του Κιέβου έχουν απελευθερώσει εδάφη συνολικής έκτασης 590 τετραγωνικών χιλιομέτρων, είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Αυτό, σε συνδυασμό με τις κυρώσεις κάθε μορφής (σε βάρος της Μόσχας), αναγκάζει τη Ρωσία να στραφεί στη διπλωματία», ισχυρίστηκε ο Ζελένσκι, ο οποίος ενημέρωσε για τις εξελίξεις τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης, ο Ζελένσκι ενημέρωσε τους ηγέτες σχετικά με «την πρόοδο που έχει σημειώσει ο ουκρανικός στρατός τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς εξακολουθεί να θωρακίζει την άμυνά του απέναντι στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Πούτιν». Αναφέρει επίσης πως οι τρεις ηγέτες «επιβεβαίωσαν πως θα εντείνουν την υποστήριξή τους (προς την Ουκρανία) τους προσεχείς μήνες» και συμφώνησαν πως «η αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας παραμένει ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια ασφάλεια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ