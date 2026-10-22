Ουκρανία: Νέα πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

Άλλη μια ρωσική πυραυλική επίθεση, δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters.

Στη ρωσική πόλη Λίπετσκ, περίπου 400 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, όπου βρίσκεται μια μεγάλη χαλυβουργία, ένας άνδρας τραυματίστηκε κατά την επιδρομή drones που έπληξαν κτίρια κατοικιών και μια κλινική, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Ίγκορ Αρταμόνοφ στο Telegram.

Μετά τις επαφές του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τους ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες Τετάρτη (21/10/2026) πως το τέλος του πολέμου δεν ήταν «ποτέ τόσο κοντά».