Οι Χούθι προειδοποιούν να μην χρησιμοποιούνται

Επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους οι Χούθι της Υεμένης, προς τις αεροπορικές εταιρίες, τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια, αλλά και τους ταξιδιώτες, να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

Ανέφερε επίσης, ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο “φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις”.

Αυτή ανακοίνωση των Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, γίνεται μία ημέρα ύστερα από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ που στοίχισε τη ζωή σε δώδεκα ανθρώπους.