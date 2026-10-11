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Οι Χούθι προειδοποιούν να μην χρησιμοποιούνται

αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας
ΔΙΕΘΝΗ
11/10/2026 16:10
Οι Χούθι προειδοποιούν να μην χρησιμοποιούνται
PHOTO/ Ap- Osamah Abdulrahman

Επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους οι Χούθι της Υεμένης, προς τις αεροπορικές εταιρίες, τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια, αλλά και τους ταξιδιώτες, να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας.

Ανέφερε επίσης, ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο “φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτίσεις”.

Αυτή ανακοίνωση των Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, γίνεται μία ημέρα ύστερα από επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ που στοίχισε τη ζωή σε δώδεκα ανθρώπους.

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