Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι η πρεσβεία τους στο Κίεβο παραμένει ανοικτή

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο παραμένει ανοικτή, όπως ανακοίνωσε σήμερα, παρά τις αναφορές περί αλλαγών στη λειτουργία της ύστερα από προειδοποιήσεις από τη Ρωσία, ότι διπλωμάτες και ξένοι, θα πρέπει να φύγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα πριν εκείνη κλιμακώσει τις επιθέσεις.

Κάποια ουκρανικά μέσα επικαλέστηκαν σήμερα σχόλια της επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ είχε φύγει από την πρωτεύουσα.

Η Κάλας δήλωσε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο άτυπης συνάντησης υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στην Κύπρο ότι όλες οι ξένες πρεσβείες στο Κίεβο αψήφησαν την απειλή επιθέσεων από τη Μόσχα, εκτός μίας.

«Αυτό που ακούσαμε από την Ουκρανία χθες ήταν ότι όλες οι πρεσβείες έμειναν εκτός μίας», δήλωσε σήμερα η Κάλας. «Όλοι οι Ευρωπαίοι έμειναν. Η Αμερική έφυγε».

Οι πρεσβευτές της Ρωσίας σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις ύστερα από την προειδοποίηση της Μόσχας τη Δευτέρα να εγκαταλείψουν οι ξένοι πολίτες το Κίεβο.

Σε ανάρτηση στο Χ, η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στη λειτουργία της.

«Η αμερικανική πρεσβεία είναι ανοικτή. Δεν υπάρχουν αλλαγές στη λειτουργία μας και οι αναφορές περί του αντιθέτου είναι ψευδείς», δήλωσε.

Ο Ντμίτρο Λίτβιν, σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε θέματα επικοινωνίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία είχε ακούσει πως κάποιοι Αμερικανοί διπλωμάτες έφυγαν από το Κίεβο την ώρα της πιο πρόσφατης, μεγάλης ρωσικής επίθεσης την Κυριακή.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς όλες τις πρεσβείες που εργάζονται στο Κίεβο και στηρίζουν την Ουκρανία.

Εκπρόσωπος της αμερικανικής πρεσβείας στο Κίεβο αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Λίτβιν.

Η εκτελούσα χρέη πρεσβευτού των ΗΠΑ στο Κίεβο Τζούλι Ντέιβις βρισκόταν στη Λβιβ για εκδήλωση το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με ανάρτηση της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από την ασφάλεια των Αμερικανών και αξιολογεί τακτικά την κατάσταση ασφαλείας της πρεσβείας στο Κίεβο», δήλωσε η πρεσβεία στην ανάρτησή της στο Χ.

