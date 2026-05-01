O Τραμπ λέει ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι είναι πιθανό να εξετάσει το ενδεχόμενο απόσυρσης αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία και την Ισπανία, μία ημέρα αφότου ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Γερμανία.
«Ναι, είναι πιθανό», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε εάν θα εξέταζε το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών στρατευμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες. «Γιατί να μην το έκανα; Η Ιταλία δεν μας έχει βοηθήσει καθόλου και η Ισπανία φέρθηκε απαίσια, απολύτως απαίσια», είπε ο αμερικανός πρόεδρος, εκφράζοντας για ακόμη μια φορά την ενόχλησή του για την απόφαση ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να μην εμπλακούν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις