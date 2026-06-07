Ο Τραμπ δεν θα ξεπαγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, πριν από την επίτευξη συμφωνίας
O Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, ανέφερε ότι δεν θα ξεπαγώσει τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν ή δεν θα καταργήσει οποιεσδήποτε κυρώσεις, πριν από την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, τόνισε ότι θα εξετάσει τα παραπάνω βήματα μετά από την επίτευξη μιας συμφωνίας. “Έρχεται μετά”, δήλωσε. “Ναι, αν συμπεριφερθούν σωστά, αν κάνουν μία καλή δουλειά, αρχίζουμε να μιλάμε. Ναι”.
Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν απαιτεί ο Λίβανος να έχει ενταχθεί σε μία βραχυπρόθεσμη συμφωνία με την Τεχεράνη.
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