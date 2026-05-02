Ο Ντ. Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος από τη νέα πρόταση του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την τελευταία ιρανική πρόταση για συνομιλίες σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εφόσον οι ΗΠΑ αλλάξουν την προσέγγισή τους.

Τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι το αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου είναι πιθανό να συνεχιστεί, παρά το γεγονός ότι ο Ρεπουμπλικάνος επιδιώκει να τερματίσει μια σύγκρουση που είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών.

Αν και οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου, η οποία έχει παραταθεί, οι δύο χώρες εξακολουθούν να διαφωνούν σε πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένων των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης και τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Μετά τις πρώτες συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών στις αρχές Απριλίου στο Ισλαμαμπάντ, δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν σε δεύτερη συνάντηση.

Δεν είναι ξεκάθαρο τι περιλαμβάνει η νέα πρόταση του Ιράν, αν και το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξουν άμεσα αποτελέσματα.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά (…) δεν είμαι ικανοποιημένος με αυτή», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι η ιρανική ηγεσία είναι «ανοργάνωτη» και χωρισμένη σε δύο ή τρεις ομάδες. «Ζητούν πράγματα που δεν μπορώ να δεχτώ», σημείωσε, προσθέτοντας όμως ότι οι τηλεφωνικές διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Αργότερα χθες, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα τερματίσουν πρόωρα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν, και μετά «το πρόβλημα να προκύψει ξανά σε τρία χρόνια».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ δέχεται πιέσεις να σπάσει τον έλεγχο του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ.

Την Πέμπτη το βράδυ ο Τραμπ είχε συνομιλίες με την ομάδα του εθνικής ασφάλειας αναφορικά με το Ιράν επί περίπου 45 λεπτά στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο Αμερικανός διαπραγματευτής Στιβ Γουίτκοφ.

Στη διάρκειά της ο αρχηγός των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (Centcom) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ και ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν ενημέρωσαν τον Τραμπ και την ομάδα του για τα σχέδια αναφορικά με μια ενδεχόμενη, νέα στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

«Υπάρχουν επιλογές: θέλουμε να πάμε και απλώς να τους ανατινάξουμε και να τους τελειώσουμε για πάντα ή θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συμφωνία. Αυτές είναι οι επιλογές», δήλωσε ο Τραμπ χθες όταν ρωτήθηκε για την ενημέρωση. Πρόσθεσε ότι «από ανθρωπιστική άποψη» δεν προτιμά τη στρατιωτική επιλογή.

Ανοικτοί στη διπλωματία, έτοιμοι για πόλεμο

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό, εάν οι ΗΠΑ αλλάξουν «τις υπερβολικές απαιτήσεις, την απειλητική ρητορική και τις προκλητικές ενέργειες».

Ωστόσο, ο Αραγτσί πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν παραμένουν έτοιμες να υπερασπιστούν τη χώρα έναντι οποιασδήποτε απειλής».

Το Ιράν έχει ενεργοποιήσει την αντιαεροπορική του άμυνα και σχεδιάζει μια ευρεία απάντηση σε περίπτωση επίθεσης, έχοντας εκτιμήσει ότι θα υπάρξει μια σύντομη, σφοδρή αμερικανική επίθεση, πιθανώς ακολουθούμενη από ισραηλινή επίθεση, δήλωσαν στο Reuters δύο ανώτερες ιρανικές πηγές υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αντίστοιχη ήταν η στάση και του επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζέι, ο οποίος επεσήμανε ότι: «Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν δίστασε ποτέ να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις (…) αλλά σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβληθεί» μια πολιτική.

Απηχώντας την άποψη και άλλων Ιρανών ηγετών, εκτίμησε ότι οι ΗΠΑ «δεν κέρδισαν τίποτα» από τον πόλεμο.

Εξάλλου σε γραπτό του μήνυμα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ ζήτησε από τις επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τον πόλεμο «να αποφύγουν τις απολύσεις, όσο είναι δυνατόν», μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία στο όνομα «του οικονομικού και πολιτισμικού πολέμου» που διεξάγει το Ιράν.

«Οι εχθροπραξίες στο Ιράν σταμάτησαν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν σταμάτησαν, σε επιστολή του προς το Κογκρέσο, υπογραμμίζοντας πως συμμορφώνεται με τη νομοθεσία που απαιτεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο προκειμένου να παρατείνει μια ένοπλη σύγκρουση πέραν των 60 ημερών.

«Στις 7 Απριλίου 2026 έδωσα εντολή για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Έκτοτε, η εκεχειρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από την 7η Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ σχετικά με την προθεσμία 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο. Όμως νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον αμερικανό πρόεδρο να ξεκινά μια περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη που προέκυψε έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες, να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους ή να αιτηθεί παράταση 30 ημερών με τη δικαιολογία της «αναπόφευκτης στρατιωτικής αναγκαιότητας» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ο Τραμπ ενημέρωσε σχετικά το Κογκρέσο δύο ημέρες αργότερα, όταν και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις 60 ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ