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Βίντεο -Νότια Γαλλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας καταιγίδας

ΔΙΕΘΝΗ
22/10/2026 08:09
Βίντεο -Νότια Γαλλία: Τουλάχιστον τρεις νεκροί εξαιτίας καταιγίδας
PHOTO / Yohan Bonnet

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, από καταιγίδα η οποία προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον στη νότια Γαλλία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence που επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες (86 και 26 ετών), εντοπίστηκαν νεκρές μέσα σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς, ενώ, ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις κατοικίες τους, και μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.

Από την καταιγίδα, προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές, προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης στην ηλεκτροδότηση, αλλά και στις τηλεπικοινωνίες.

Η καταιγίδα «Άνταμ», είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.

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