Νετανιάχου κατά Γαλλίας: «Υπέκυψε στον εξτρεμισμό»

Σκληρή επίθεση κατά της Γαλλίας εξαπέλυσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τη χώρα ότι δεν αντιμετώπισε εγκαίρως την απειλή του ισλαμικού εξτρεμισμού.

Οι δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού έγιναν σε συνέντευξη στο γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο i24News, με αφορμή τα βίαια επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους PHOTO/ AP- Jean-Francois Badias

«Δεν προετοιμάστηκαν εγκαίρως, απλά τα παράτησαν, υπέκυψαν στην εισβολή του εξτρεμιστικού Ισλάμ», δήλωσε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη γαλλική μετάφραση των λεγομένων του.

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα συμβούλευε τη γαλλική κυβέρνηση, ο Νετανιάχου κάλεσε το Παρίσι να υιοθετήσει πιο σκληρή στάση. «Πολεμήστε, μην κινείστε κατευναστικά, πολεμήστε τους εξτρεμιστές», ανέφερε.

Η αναφορά στην επίθεση της Χαμάς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε τις σημερινές εξελίξεις στη Γαλλία με την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Όπως υποστήριξε, είχε προειδοποιήσει τότε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τον κίνδυνο εξάπλωσης της απειλής στην Ευρώπη.

«Αν δεν τους εξοντώσουμε εδώ, θα τους έχετε στο Παρίσι», είπε ότι είχε μεταφέρει στον Γάλλο πρόεδρο, προσθέτοντας πως, κατά την άποψή του, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν εκείνη την προειδοποίηση.

Στο επίκεντρο η ισλαμοφοβία

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου εντάσσονται σε μια ευρύτερη πολιτική αντιπαράθεση για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τον ρόλο του Ισλάμ στην Ευρώπη.

Παρόμοια επιχειρηματολογία χρησιμοποιείται συχνά από πολιτικούς και σχολιαστές της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η μετανάστευση απειλεί τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ισχυρισμοί περί επιβολής ισλαμικού νόμου σε ευρωπαϊκές περιοχές, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και κατηγορίες για ισλαμοφοβία.

Η αναγνώριση της Παλαιστίνης επιβάρυνε τις σχέσεις

Οι σχέσεις Παρισιού και Τελ Αβίβ έχουν επιδεινωθεί μετά την επίσημη αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τότε, ο Νετανιάχου είχε κατηγορήσει τον Μακρόν ότι «ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού» στη Γαλλία. Η νέα δημόσια επίθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού προσθέτει ακόμη ένα επεισόδιο στην ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, με την ασφάλεια και την αντιμετώπιση του εξτρεμισμού να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.