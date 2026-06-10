Νέος κύκλος αντιποίνων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες Τρίτη το απόγευμα (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· σχεδόν 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) ότι διεξάγουν «αναλογικά» πλήγματα εναντίον του Ιράν, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου AH-64 Apache την προηγουμένη.

Αμερικανικές δυνάμεις «άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα σε νόμιμη άμυνα εναντίον του Ιράν στις 17:00 (τοπική ώρα· στις 00:00 ώρα Ελλάδας) κατά διαταγή του ανώτατου διοικητή τους (σ.σ. του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ), σε ανταπόδοση για τη χθεσινή κατάρριψη ελικοπτέρου Apache του στρατού ξηράς των ΗΠΑ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»). Συμπλήρωσε ότι η αποστολή αποτελεί «αναλογική ανταπόδοση αδικαιολόγητης ιρανικής επίθεσης».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανέμενε να εξαπολυθεί «πολύ δυνατή» ανταπόδοση μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν, κατά τη διάρκεια δηλώσεων που έκανε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφο του ABC News.

«Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στον ρεπόρτερ του τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο διευκρίνισε πως η δήλωση αυτή έγινε μόλις μερικά λεπτά προτού ανακοινωθεί από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι άρχισαν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ακούστηκαν εκρήξεις στη νότια ακτή του Ιράν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, λίγη ώρα αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχωρούν σε πλήγματα σε αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου.

Εκρήξεις ακούστηκαν σε τοποθεσίες της επαρχίας Ορμουζγκάν, στη νήσο Κεσμ και παραθαλάσσια περιοχή κοντά στο στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τις πληροφορίες των ιρανικών ΜΜΕ, κάποια από τα οποία αναφέρθηκαν σε πλήγματα από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι η αμερικανική επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας τερματίστηκε, έπειτα από σειρά πληγμάτων των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ τις πρώτες πρωινές ώρες στο νότιο Ιράν, σε αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου τύπου Apache.

«Η κατάσταση είναι ήρεμη επί του παρόντος», ανέφερε η κρατική τηλεόραση IRIB. Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για σειρά εκρήξεων κατά μήκος των νότιων ακτών της χώρας, κοντά στο στενό του Ορμούζ.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί διεμήνυσε ότι θα υπάρξει ανταπάντηση των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έπειτα από σειρά πληγμάτων των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν, σε αντίποινα για την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache.

«Παρά τις ήττες τους στο πεδίο της μάχης, οι ΗΠΑ επέλεξαν να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά μας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις μας δεν θα αφήσουν καμιά επίθεση ή απειλή αναπάντητη», ανέφερε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας μέσω X.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων κατά μήκος των ακτών του Ιράν στο στενό του Ορμούζ, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, διαμηνύοντας πως επίκεινται ακόμη «πιο δυνατές» ενέργειες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Σε ανταπόδοση για τις αμερικανικές επιθέσεις στη Τζασκ, στη Σιρίκ και στο νησί Κεσμ, που «προκάλεσαν ζημιές σε πυλώνα τηλεπικοινωνιών στη Σιρίκ και κατέστρεψαν δυο δεξαμενές νερού στην πόλη», το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγε επίθεση με drones εναντίον του 5ου στόλου» των ΗΠΑ, το αρχηγείο του οποίου βρίσκεται στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο αμερικανική στρατιωτική βάση στην Ιορδανία, μετά τη σειρά πληγμάτων εναντίον εγκαταστάσεων στο Ιράν που εξαπέλυσε ο στρατός των ΗΠΑ, κατά μήκος των ιρανικών ακτών στο στενό του Ορμούζ, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache.

Κατά τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, «στοχοποιήθηκαν και καταστράφηκαν τέσσερις σημαντικοί στόχοι», ιδίως «ομάδες μαχητικών αεροσκαφών F-35 σε αεροπορική βάση και το κέντρο διοίκησης του αμερικανικού στρατού» στην Αζράκ, στο χασεμιτικό βασίλειο, ανέφερε κρατικό μέσο ενημέρωσης επικαλούμενο ανακοίνωσή τους.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν περί τις 05:20 (ώρα Ελλάδας) ότι επιχειρούν για την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» στο εμιράτο, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν ανταλλάσσουν πλήγματα έπειτα από την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου.

«Το γενικό επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Κουβέιτ ανακοινώνει ότι συστήματα της αντιαεροπορικής άμυνας (…) αναχαιτίζουν αυτή τη στιγμή εχθρικούς εναέριους στόχους», σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω X, χωρίς να αναφέρει ρητώς ποιος επιτέθηκε.

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν πέντε ιρανικούς πυραύλους οι οποίοι είχαν στο στόχαστρο την Αζράκ, όπου βρίσκεται αμερικανική στρατιωτική βάση.

«Αναχαιτίσαμε και καταρρίψαμε πέντε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της Αζράκ (…) Δεν αναφέρθηκε κανένα θύμα», ούτε διαπιστώθηκαν «υλικές ζημιές», σημείωσαν.