Μόσχα κατά Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ – Επιδιώκουν ειρήνη, ενώ εξοπλίζουν το Κίεβο

Το Κρεμλίνο υποστήριξε σήμερα ότι οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας εμφανίζονται να προωθούν την ειρήνη στην Ουκρανία, την ίδια στιγμή όμως συνεχίζουν να ενισχύουν στρατιωτικά το Κίεβο, μια στάση που, σύμφωνα με τη ρωσική προεδρία, βρίσκεται σε αντίφαση.

Η Μόσχα αναφέρθηκε ειδικότερα στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, υποστηρίζοντας ότι η παροχή νέων οπλικών συστημάτων προς την Ουκρανία δεν συνάδει με τις δηλώσεις περί ειρηνευτικής διευθέτησης της σύγκρουσης.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι στηρίζουν την προοπτική απευθείας συνομιλιών μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, τόνισαν ότι η Ευρώπη προτίθεται να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική διαδικασία, συμβάλλοντας στις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης στη σύγκρουση.