Μεξικό: Ένας 71χρονος νεκρός απο τις πλημμύρες του κυκλώνα Simon

To πέρασμα του κυκλώνα Simon κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο. Ταυτόχρονα, προκάλεσε πλημμύρες σε πολλά παραθαλάσσια χωριά, χωρίς παρ’ όλα αυτά να οδηγήσει, μέχρι στιγμής, σε σημαντικές ζημιές.

Στην πολιτεία Γκερέρο, στο νοτιοδυτικό Μεξικό, ο κυκλώνας Simon προκάλεσε τον θάνατο ενός 71χρονου, που έχασε τη ζωή του μετά την «κατάρρευση ενός τοίχου», δήλωσε η κυβερνήτης, Εβελίν Σαλγάδο .

Στην ίδια περιοχή, οι βροχές που συνόδευαν τον κυκλώνα είχαν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι στο διάσημο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο Ακαπούλκο, την περασμένη εβδομάδα.

Σε περιοχές κοντά σε ποταμούς και ρέματα, η στάθμη των οποίων αυξήθηκε, σημειώθηκαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, σε πολιτείες όπως το Μιτσοακάν και η Κολίμα, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.