Λίβανος: Έξι νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI ανακοίνωσε χθες, το θάνατο έξι ανθρώπων από ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον της Κφαρ Ντουνίν, στο νότιο Λίβανο.

«Εχθρικά μαχητικά αεροπλάνα έπληξαν χθες το βράδυ ένα κατοικημένο σπίτι στην Κφαρ Ντουνίν, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και επτά να τραυματισθούν, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Τύρου», μετέδωσε σήμερα το ANI.

Εξάλλου ο ισραηλινός στρατός διέταξε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους κατοίκους της μικρής πόλης Σόμορ, στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα, να εκκενώσουν την περιοχή ενόψει βομβαρδισμών.

Παρά την εκεχειρία που ισχύει θεωρητικά από τις 17 Απριλίου, το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά περιφέρειες του Λιβάνου και το φιλοϊρανικό κίνημα Χεζμπολάχ συνεχίσει να αναλαμβάνει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο σε ένα νέο πόλεμο στις 2 Μαρτίου επιτιθέμενη στο Ισραήλ με ρουκέτες για να εκδικηθεί το θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον της Τεχεράνης. Το Ισραήλ απάντησε πραγματοποιώντας μαζικά πλήγματα και μια χερσαία επιδρομή στο νότο.

Ο τελευταίος απολογισμός των ισραηλινών πληγμάτων, ο οποίος επικαιροποιήθηκε χθες, Δευτέρα, από το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ανέρχεται σε 2.869 νεκρούς από την αρχή του πολέμου, μεταξύ των οποίων δεκάδες άνθρωποι που σκοτώθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος της κατάπαυσης του πυρός.

Νέες συνομιλίες προβλέπεται να διεξαχθούν μεθαύριο, Πέμπτη, και την Παρασκευή στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ.

