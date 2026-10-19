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Κιμ Γιονγκ Ουν: Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

ΔΙΕΘΝΗ
19/10/2026 20:37
Κιμ Γιονγκ Ουν: Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία
Κιμ Γιονγκ Ουν: Φήμες ότι βρίσκεται σε κώμα μετά από εγκεφαλική αιμορραγία AP_Kim_Giong_UN1

Σε κώμα έπειτα από εγκεφαλική αιμορραγία βρίσκεται ο ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας The Sun, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Κίνας για άμεση ιατρική φροντίδα, μετά το σοβαρό επεισόδιο υγείας που υπέστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες  ο Κιμ μεταφέρθηκε στο Peking Union Medical College στο Πεκίνο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα θεραπεία.Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι φήμες περί θανάτου του, η αδελφή του Κιμ Γιονγκ Ουν φέρεται να είναι η επικρατέστερη να αναλάβει την ηγεσία της χώρας.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν καταγράφηκε στις 11 Οκτωβρίου, όταν επισκέφθηκε ένα μουσείο άμυνας σε άγνωστη τοποθεσία στην Πιονγκγιάνγκ.Ο αναλυτής για τη Βόρεια Κορέα, Benedict Rogers, δήλωσε ότι αναμένει από το καθεστώς να δώσει στη δημοσιότητα αποδείξεις για την κατάσταση της υγείας του Κιμ, τονίζοντας πως παρόμοιες φήμες έχουν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν.

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