Δεν προβλέπονται απευθείας συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στην Ντόχα

Δεν προβλέπεται καμία συνάντηση υψηλού επιπέδου, ούτε απευθείας συνομιλίες, τις επόμενες ημέρες στη Ντόχα, δήλωσε σήμερα το Κατάρ.

«Εξ όσων είμαι σε θέση να γνωρίζω, καμία απευθείας συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δυο πλευρών, τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Δήλωσε επίσης, ότι η αμερικανική ομάδα, θα συναντήσει τους μεσολαβητές.