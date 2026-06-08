Ισραήλ-Ιράν έβαλαν μπουρλότο στη Μ. Ανατολή

Νέο σκηνικό πολέμου με εκατέρωθεν χτυπήματα είχαμε χτες τη νύχτα ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Η αρχή έγινε από την Τεχεράνη που εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, για να υπάρξει άμεση απάντηση από τον Νετανιάχου με αεροπορικά πλήγματα σε πετροχημικό εργοστάσιο και άλλες εγκαταστάσεις στο Δυτικό Ιράν.