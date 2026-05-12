Ιράν: Εκτελέστηκε ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για εξέγερση μετά τις διαδηλώσεις του 2022

Η ιρανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε σήμερα την εκτέλεση ενός άνδρα που καταδικάστηκε για εξέγερση, την τελευταία σε μια σειρά εκτελέσεων από την έναρξη του πολέμου κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Η θανατική ποινή του Αμπντολτζαλίλ Σαχμπάχς «έμπειρο μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Ανσάρ Αλ-Φούρκαν, εκτελέστηκε σήμερα το πρωί», όπως μετέδωσε ο ιστότοπος του δικαστικού σώματος Mizan.

Είχε καταδικαστεί για «ένοπλη εξέγερση ύστερα από επίθεση σε αστυνομικό τμήμα και συμμετοχή στην Ανσάρ αλ-Φουρκάν», μια σουνιτική τζιχαντιστική οργάνωση που δρα στην επαρχία Σιστάν-Μπαλουτσιστάν.

Σύμφωνα με το Mizan, ο Αμπντολτζαλίλ Σαχμπάχς είχε συμμετάσχει ενεργά στο κίνημα διαδηλώσεων στο Ιράν την περίοδο 2022-23 ύστερα από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, η οποία είχε συλληφθεί στην Τεχεράνη κατηγορούμενη για παραβίαση του ενδυματολογικού κώδικα.

Σύμφωνα με τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία, το Ιράν είναι η χώρα με τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό εκτελέσεων στον κόσμο μετά την Κίνα.

Οι αρχές εκτέλεσαν τουλάχιστον 1.639 ανθρώπους το 2025, αριθμό ρεκόρ από το 1989, όπως ανέφεραν πρόσφατα οι μκο Ανθρώπινα Δικαιώματα Ιράν (Iran Human Rights), που εδρεύει στη Νορβηγία, και Μαζί κατά της Θανατικής Ποινής (ECPM).

Οι εκτελέσεις πολλαπλασιάζονται στη χώρα, κυρίως για κατηγορίες κατασκοπείας ή απόπειρας κατά της εθνικής ασφάλειας, μετά την έναρξη του πολέμου που πυροδοτήθηκε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου.

θες, απαγχονίστηκε ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία για λογαριασμό του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

