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Η Σελίν Ντιόν έπεσε στη σκηνή- Σηκώθηκε και συνέχισε

ΔΙΕΘΝΗ
08/10/2026 11:51
Η Σελίν Ντιόν έπεσε στη σκηνή- Σηκώθηκε και συνέχισε
AP Photo/Aurelien Morissard

Η Σελίν Ντιόν είχε μία ατυχία κατά την χθεσινή της συναυλία στο Παρίσι στο Plenitude Arena.

Η θρυλική τραγουδίστρια έπεσε στη σκηνή. Ωστόσο σηκώθηκε και συνέχισε να τραγουδάει, διαβεβαιώνοντας τους θαυμαστές της ότι είναι καλά.

Η Σελίν Ντιόν είχε κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις, λόγω της μάχης της με το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου. Παρόλα αυτά επέτρεψε στην σκηνή με 26 sold out εμφανίσεις στο Παρίσι. 

 

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