Η Ρωσία καλεί τις πρεσβείες να απομακρύνουν προσωπικό και υπηκόους από το Κίεβο πριν από τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου

Η Μόσχα κάλεσε από χθες τις πρεσβείες στο Κίεβο να απομακρύνουν το προσωπικό και τους υπηκόους τους από την ουκρανική πρωτεύουσα, διότι «οι επιθέσεις αντιποίνων θα είναι αναπόφευκτες» αν η Ουκρανία διαταράξει την γιορτή της νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας το Σάββατο.

Παράλληλα, η Ρωσία και η Ουκρανία συνέχισαν τις επιθέσεις παρά την μονομερή κατάπαυση του πυρός που το Κίεβο πρότεινε να τεθεί σε εφαρμογή από σήμερα.

Σε ειδοποίηση που απευθύνεται προς το διπλωματικό σώμα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι «οι επιθέσεις αντιποίνων κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, περιλαμβανομένων κέντρων διοίκησης, θα είναι αναπόφευκτες», εάν η Ουκρανία διαταράξει τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου στην Μόσχα.

Η Μόσχα ζητά συγκεκριμένα από τις πρεσβείες να εξασφαλίσουν την έγκαιρη απομάκρυνση του προσωπικού και των υπηκόων τους που βρίσκονται στο Κίεβο.

Η Μόσχα δεν διευκρίνισε τι είδους απειλές υφίστανται για τους εορτασμούς και η Ουκρανία δεν αντέδρασε στην ειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Στις αρχές της εβδομάδας, η Μόσχα κήρυξε μονομερώς κατάπαυση του πυρός για την Παρασκευή και το Σάββατο, εν όψει των εορτασμών της νίκης της Σοβιετικής Ενωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με κεντρική εκδήλωση την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που γίνεται με την ευκαιρία αυτή κάθε χρόνο στην Κόκκινη Πλατεία.

Ωστόσο, η Μόσχα δεν απάντησε στην πρόσκληση του Κιέβου για προσωρινή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, πρόσκληση που απευθύνθηκε σε απάντηση της μονομερούς κήρυξης εκεχειρίας από την Ρωσία και έπειτα από την πολύνεκρη χθεσινή ημέρα κατά την οποία οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 30 ανθρώπων στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθέσεις σήμερα.

Ταυτόχρονα, το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι αυξημένος αριθμός ουκρανικών drones, 347, εκτοξεύθηκαν κατά της Ρωσίας σήμερα, κυρίως στην περιοχή της Μόσχας. Οι ουκρανικές επιθέσεις προκάλεσαν έναν θάνατο και τραυματισμούς και έπληξαν κτίρια κατοικιών στο Μπριάνσκ, σε απόσταση εκατό χιλιομέτρων από τα σύνορα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε «συμμετρική απάντηση σε κάθε παραβίαση της εκεχειρίας».

«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος»

«Είναι προφανές για κάθε λογικό άνθρωπο ότι ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας και οι καθημερινοί φόνοι αποτελούν πολύ κακή στιγμή για δημόσιους “εορτασμούς”», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η επιλογή της Ρωσίας είναι μια προφανής άρνηση εκεχειρίας και προστασίας ζωών», έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατήγγειλε ότι μέχρι τις 10.00 σήμερα, οι ρωσικές δυνάμεις είχαν παραβιάσει «1.820» φορές την κατάπαυση του πυρός.

Ουκρανοί στρατιωτικοί σε πολλά σημεία της γραμμής του μετώπου δήλωσαν ότι η Ρωσία δεν αποδέχθηκε τους όρους της εκεχειρίας και δεν συμμορφώθηκε. «Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την διαταγή του ουκρανού προέδρου, η μονάδα μας ανταπέδωσε κατά τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ουκρανός στρατιωτικός στο μέτωπο.

«Ο εχθρός δεν τηρεί την εκεχειρία. Η απάντηση παραμένει η ίδια. Οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος», δήλωσε άλλος ουκρανός στρατιωτικός.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Οι ουκρανικές δυνάμεις προχωρούν σε εις βάθος επιθέσεις κατά ρωσικών, κυρίως πετρελαϊκών, υποδομών.

Η απειλή ουκρανικών επιθέσεων με drones ανάγκασε την Μόσχα να περιορίσει το μέγεθος των εκδηλώσεων της 9ης Μαΐου. Η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία θα γίνει χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό για πρώτη φορά σε 20 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ