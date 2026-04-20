Η πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο των συνομιλιών Μακρόν-Τουσκ στο Γκντανσκ

Πυρηνική αποτροπή, στρατιωτικοί δορυφόροι, αμυντική βιομηχανία: ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ θα δεσμευθούν σήμερα από το Γκντανσκ της Πολωνίας υπέρ της ενίσχυσης της γαλλοπολωνικής συνεργασίας για μία «πιο ισχυρή και πιο κυρίαρχη» Ευρώπη απέναντι στην Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμέσως μετά την άφιξή του, ο πρόεδρος της Γαλλίας επισκέφθηκε, ακριβώς όπως οι προκάτοχοί του Σαρλ ντε Γκωλ και Φρανσουά Μιτεράν, το κοιμητήριο της πόλης της Βαλτικής όπου αναπαύονται οι Γάλλοι στρατιώτες που έπεσαν στην Πολωνία κυρίως στον πόλεμο του 1870 και στους δύο παγκόσμιους πολέμους.

Η γαλλοπολωνική συνάντηση κορυφής απορρέει από την συνθήκη φιλίας και ενισχυμένης συνεργασίας του Νανσύ της 9ης Μαΐου 2025 η οποία ανήγαγε και πάλι την Πολωνία σε βασική σύμμαχο της Γαλλίας μαζί με την Γερμανία.

Στο πλαίσιο της συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις εντάσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, «τα θέματα της ασφάλειας και της στρατιωτικής συνεργασίας θα είναι θέματα κλειδιά της συνάντησης, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας.

«Έχουμε πολύ κοντινές απόψεις σχετικά με τον τρόπο οικοδόμησης της ισχύος της Ευρώπης (…) της κυριαρχίας της Πολωνίας, της Γαλλίας και της Ευρώπης», είπε ο Ντόναλντ Τουσκ την παραμονή της συνάντησης στην γενέτειρά του το Γκντανσκ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών, η «προωθημένη» πυρηνική αποτροπή που προτάθηκε στις 2 Μαρτίου από τον Εμανουέλ Μακρόν σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, με επικεφαλής της Γερμανία και την Πολωνία.

Στην επίσκεψή του στην Πολωνία ο πρόεδρος της Γαλλίας συνοδεύεται από τέσσερις υπουργούς: τους υπουργούς Αμυνας, Εξωτερικών, Ενέργειας και Πολιτισμού.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δεν θα συναντηθεί με τον πολωνό ομόλογό του, τον υπερσυντηρητικό εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή και ανοικτή σύγκρουση με την φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση Τουσκ.

«Ο πρωθυπουργός Τουσκ επέμενε ότι οι δύο άνδρες δεν πρέπει να συναντηθούν, για τον λόγο αυτόν η επίσκεψη γίνεται στο Γκντανσκ και όχι στην Βαρσοβία», δήλωσε εκπρόσωπος της πολωνικής προεδρίας σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Onet.pl.

Σε ερώτηση του AFP, το Μέγαρο ων Ηλυσίων απάντησε ότι πρόκειται για «κυβερνητική συνάντηση κορυφής».

«Ομόλογοι των δικών μας είναι ο πρωθυπουργός Τουσκ και οι υπουργοί» του, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

Ευρωπαϊκή προτίμηση

Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Ντόναλντ Τουσκ θα συζητήσουν πιθανή «συμβατική συμμετοχή» της Πολωνίας στην γαλλική αποτροπή, ακόμη και αν η Γαλλία θα παραμείνει κυρίαρχη ως προς την χρήση της στρατιωτικής βίας, εξήγησε επίσης η γαλλική προεδρία.

Οι πολωνικές στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορούσαν να έχουν συμβολή «στην έγκαιρη προειδοποίηση, την αντιαεροπορική άμυνα ή τα εις βάθος πλήγματα» σε περίπτωση πυρηνικής αναμέτρησης, σύμφωνα με το Παρίσι.

Η γαλλική προεδρία έκανε επίσης λόγο για την υπογραφή σύμπραξης επί «προγράμματος δορυφόρου στρατιωτικών επικοινωνιών», με «γάλλους, πολωνούς και άλλους ευρωπαίους διαχειριστές», την ώρα που η Πολωνία αναπτύσσει τις ικανότητές της στον τομέα.

Άλλο θέμα κλειδί, «η ευρωπαϊκή προτίμηση» στην προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, θέμα που ο Εμανουέλ Μακρόν έχει αναγάγει σε βασικό στόχο, παρά τον κίνδυνο σύγκρουσης με τους ευρωπαίους, και κυρίως ανατολικοευρωπαίους, εταίρους του, που παραμένουν προσηλωμένοι στον δεσμό με τις ΗΠΑ.

Οι αμερικανοπολωνικές σχέσεις παραμένουν ισχυρές

Η Πολωνία έχει επενδύσει μαζικά τα τελευταία χρόνια στον εκσυγχρονισμό των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων. Το 2026, οι αμυντικές της δαπάνες αναμένεται να ξεπεράσουν το 4,4% του ΑΕΠ.

Ευρωπαίος διπλωμάτης επισημαίνει τις «φαραωνικές παραγγελίες αμερικανικών F35, επιθετικών ελικοπτέρων Apache, πυραύλων Patriot et τεθωρακισμένων Abrams».

Με επιχείρημα περί απειλής επί της «ανεξαρτησίας» της Πολωνίας, ο πρόεδρος Ναβρότσκι είναι αντίθετος με την συμμετοχή της χώρας στο πρόγραμμα Safe της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο πλαίσιο του οποίου δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ χορηγούνται για την άμυνα, την ώρα που η κυβέρνηση βλέπει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μία ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτικών δυνάμεων και την αμυντική βιομηχανία.

Και αν και η Πολωνία με τον Ντόναλντ Τουσκ ξαναβρήκε τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, παραμένει βαθιά προσηλωμένη στην σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός παραδέχεται ότι «η στρατηγική της Ουάσιγκτον έχει αλλάξει» απέναντι στους Ευρωπαίους, τους οποίους κακομεταχειρίζεται συστηματικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Ομως «οι αμερικανοπολωνικές, οι ευρωπολωνικές σχέσεις είναι πολύ σημαντικές».

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ