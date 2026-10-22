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Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν ότι έπληξαν επτά πλοία

ΔΙΕΘΝΗ
22/10/2026 09:26
Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν ότι έπληξαν επτά πλοία
ΦΩΤΟ/ ΑΡ

Την επίθεση σε τέσσερα πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες μεταφορτώσεις  πετρελαίου στον βόρειο Περσικό Κόλπο, ανακοίνωσε το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι άλλα τρία πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες στα δυτικά του Στενού του Ορμούζ.

Προειδοποίησαν ωστόσο τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι οι συνεχείς προκλήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία ευρύτερη αντίδραση κατά περιφερειακών βάσεων.

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