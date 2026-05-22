Επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό: 160 νεκροί, 671 ύποπτα κρούσματα

Ο αριθμός των μολύνσεων από τον επίφοβο και εξαιρετικά θανατηφόρο ιό Έμπολα, συνεχίζει θα αυξάνεται με ταχύ ρυθμό, ανέφεραν οι αρχές στη ΛΔ Κονγκό, με το υπουργείο Υγείας να καταμετρά 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους, που πιστεύεται πως οφείλονταν σε αυτόν, ως τώρα.

Το υπουργείο διευκρίνισε πως 64 μολύνσεις και οι έξι θάνατοι, επιβεβαιώθηκαν με εργαστηριακές εξετάσεις πως οφείλονταν στον ιό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σημείωνε προχθές Τετάρτη πως είχαν καταγραφεί σχεδόν 600 ύποπτα κρούσματα και 130 θάνατοι αποδιδόμενοι στον Έμπολα. Η υπηρεσία, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έσπευσε να συμπληρώσει ότι ο αριθμός των κρουσμάτων πιθανόν είναι πολύ υψηλότερος, καθώς δεν αναφέρονται όλα τα κρούσματα.

Στη γειτονική Ουγκάντα, το υπουργείο Υγείας διαβεβαίωσε πως δεν έχουν υπάρξει νέες μολύνσεις πέρα από δύο υπηκόων της ΛΔ Κονγκό. Ο ένας από τους ασθενείς πέθανε. Ο δεύτερος ήταν αρνητικός στον ιό προχθές και συνέχιζε να υποβάλλεται σε θεραπεία, κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (ACDC), η τρέχουσα επιδημία εκδηλώθηκε στη βορειοανατολική επαρχία Ιτουρί, που γειτονεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, πριν από περίπου δυο μήνες. Είναι η 17η καταγεγραμμένη επιδημία του Έμπολα στη γιγαντιαία αφρικανική χώρα από το 1976.

Αποδίδεται στο σπάνιο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, για το οποίο δεν υπάρχουν ούτε εμβόλια, ούτε συγκεκριμένες θεραπείες, κάτι που κάνει ιδιαίτερα δύσκολο τον περιορισμό του ξεσπάσματος.

Ο Έμπολα, ιδιαίτερα μεταδοτικός και με υψηλή θνητότητα, εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή σωματικά υγρά.

Πάνω από 11.000 άνθρωποι–κατά μάλλον συντηρητικές εκτιμήσεις–είχαν πεθάνει κατά τη διάρκεια επιδημίας του Έμπολα την περίοδο 2014-2015 που σάρωσε τη δυτική Αφρική.

