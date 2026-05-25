Εντολές εκκένωσης για δέκα κοινότητες και κτίρια στο Λίβανο, εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα εντολές εκκένωσης για περισσότερα από δέκα χωριά στον νότιο Λίβανο, καθώς σκοπεύει να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, παρά την κατάπαυση του πυρός.

Στην πρώτη ανακοίνωσή του, ο Αβισάι Αντράε, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, κατονόμασε δέκα κοινότητες, οι περισσότερες εκ των οποίων βρίσκονται στον τομέα της Ναμπατία, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός ήταν υποχρεωμένος «να ενεργήσει με βία» εναντίον της Χεζμπολάχ που «παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός».

Στη συνέχεια κάλεσε τους κατοίκους ενός κτιρίου στη Ρασιντίγια και δύο κτιρίων στο Μπουρζ αλ Σαμάλι, στην περιοχή της Τύρου, να τα εγκαταλείψουν επίσης.

Τα κτίρια αυτά «χρησιμοποιούνται» από τη σιιτική Χεζμπολάχ, ανέφερε.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου, μετά τα πυρά της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ιράν, το οποίο είχε δεχτεί αμερικανοϊσραηλινή επίθεση τρεις ημέρες νωρίτερα. Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις καθημερινές ανταλλαγές πυρών.

Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, τα ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 3.100 ανθρώπους το τελευταίο τρίμηνο.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας στρατιώτης σκοτώθηκε την Κυριακή.

