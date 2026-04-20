Ενθαρρυντική η επιθυμία του Βούλγαρου Ράντεφ να επιλύσει θέματα με τη Ρωσία μέσω συνομιλιών

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα ενθαρρυντική την επιθυμία που εξέφρασε ο Βούλγαρος πολιτικός Ρούμεν Ράντεφ να επιλύσει ζητήματα με τη Ρωσία μέσω πραγματιστικών συνομιλιών μετά τη συντριπτική εκλογική νίκη του, χθες Κυριακή.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, το κόμμα του Ράντεφ “Προοδευτική Βουλγαρία” κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία, εκτοπίζοντας επί μακρόν κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις και ωθώντας πιθανόν τη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, πιο κοντά στη Μόσχα.

Ο Ράντεφ, πρώην πρόεδρος και πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιτίθεται στην πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας εναντίον της Μόσχας και έχει ταχθεί υπέρ της βελτίωσης των σχέσεων με τη Μόσχα και της επανάληψης της ελεύθερης ροής ρωσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη.

Απαντώντας σήμερα σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον φερόμενο ως πανικό στην Ευρώπη με τη νίκη του Ράντεφ και αν ο Ράντεφ είναι “Δούρειος Ίππος” της Ρωσίας, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε:

«… Έχουμε, βέβαια, ενθαρρυνθεί από τα λόγια του κ. Ράντεφ, που κέρδισε τις εκλογές, καθώς και από εκείνα ορισμένων άλλων Ευρωπαίων ηγετών, σχετικά με την ετοιμότητά τους να επιλύσουν ζητήματα μέσω διαλόγου».

Όμως ο Πεσκόφ είπε πως πιστεύει ότι θα ήταν πρόωρο να εξαχθούν ευρύτερα συμπεράσματα σχετικά με το αν το γενικό πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη αλλάζει, δεδομένων όπως είπε των συνηθισμένων δηλώσεων –τις οποίες έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν αντιρωσικές– που εκπέμπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.

