Έμπολα: Συναγερμός στη Νιγηρία μετά το πρώτο κρούσμα

Το πρώτο κρούσμα Έμπολα στην Αμπούτζα ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Νιγηρίας, εντείνοντας την ανησυχία για την εξάπλωση της νόσου στην Αφρική. Την ίδια ημέρα, η Κένυα γνωστοποίησε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα ανήλθαν σε εννέα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της Νιγηρίας, Μουχαμάντ Αλί Πάτε, πρόκειται για γυναίκα που έφτασε πρόσφατα στη χώρα με διεθνή πτήση από την Ουγκάντα.

Η ασθενής εισήχθη σε ιδιωτική κλινική στην πρωτεύουσα, όπου νοσηλεύτηκε για αρκετές ημέρες προτού επιβεβαιωθεί η διάγνωση. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει 44 άτομα που ήρθαν σε στενή επαφή μαζί της.

Σε επιφυλακή οι υγειονομικές υπηρεσίες

Μετά την επιβεβαίωση του κρούσματος, η νιγηριανή κυβέρνηση κάλεσε όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές υγείας να βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού.

Προτεραιότητα αποτελεί ο εντοπισμός πιθανών νέων περιστατικών και η παρακολούθηση των επαφών της ασθενούς, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω μετάδοσης.

Εννέα κρούσματα στην Κένυα

Την ίδια ώρα, η Κένυα ανακοίνωσε το ένατο επιβεβαιωμένο κρούσμα Έμπολα. Το πρώτο είχε γνωστοποιηθεί στις 6 Οκτωβρίου, μετά τον θάνατο ενός επιχειρηματία στο Ναϊρόμπι, ο οποίος είχε ζήσει στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Έκτοτε, εντοπίστηκαν ακόμη οκτώ περιστατικά. Τα περισσότερα αφορούν ανθρώπους που είχαν έρθει σε στενή επαφή με τον πρώτο ασθενή, ηλικίας περίπου 40 ετών.

Οι εξελίξεις οδήγησαν και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην έκδοση ταξιδιωτικής προειδοποίησης για την Κένυα. Οι αμερικανικές αρχές συνέστησαν στους πολίτες τους να επανεξετάσουν την πραγματοποίηση ταξιδιών στη χώρα.

Η επιδημία στο Κονγκό

Στο επίκεντρο της υγειονομικής κρίσης παραμένει και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου από τον Μάιο βρίσκεται σε εξέλιξη η 17η επιδημία Έμπολα που έχει καταγραφεί στην ιστορία της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των υγειονομικών υπηρεσιών του Κονγκό, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 9.000 κρούσματα και 4.381 θάνατοι. Η συγκεκριμένη επιδημία έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο θανατηφόρες που έχει αντιμετωπίσει η χώρα.

Η εμφάνιση νέων περιστατικών σε διαφορετικές αφρικανικές χώρες εντείνει την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, με την επιτήρηση των ταξιδιωτών και τον έγκαιρο εντοπισμό των επαφών να βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών περιορισμού της νόσου.