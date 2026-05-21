Έμπολα: Κρούσμα εντοπίστηκε σε επαρχία της ΛΔ Κονγκό που ελέγχεται από αντάρτες

Κρούσμα του ιού Έμπολα επιβεβαιώθηκε στην επαρχία Νότιο Κίβου, στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο της επιδημίας, ανακοίνωσε σήμερα η συμμαχία των ανταρτών που ελέγχει την περιοχή.

Το κρούσμα αυτό σε αγροτική περιοχή κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας, τη Μπουκάβου, αποτελεί ένδειξη της εξάπλωσης της επιδημίας, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς ξέσπασε πριν περίπου δύο μήνες στην επαρχία Ιτούρι, πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο βόρεια, προτού εντοπιστεί την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Συμμαχία του Ποταμού Κονγκό, στην οποία συμμετέχει η ένοπλη ομάδα Μ23 που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα και η οποία έχει θέσει υπό τον έλεγχό της μεγάλες περιοχές στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι ένας 28χρονος ασθενής πέθανε και τάφηκε με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο άνδρας αυτός καταγόταν από την πόλη Κισανγκάνι, στην επαρχία Τσόπο, όμως δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τυχόν ταξίδια που είχε πραγματοποιήσει.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα επιδημία για την οποία ευθύνεται το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα για το οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο κίνδυνος από την επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό κρίνεται “υψηλός” για την κεντρική Αφρική, αλλά “μικρός” σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επιδημία συνδέεται με 139 θανάτους, ενώ υπάρχουν 600 ύποπτα κρούσματα στις επαρχίες Ιτούρι και Βόρειο Κίβου της ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Δύο κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί στην Ουγκάντα.

Οι αντάρτες θα συνεργαστούν με τους διεθνείς εταίρους

Ο εκπρόσωπος Υγείας της επαρχίας του Νότιου Κίβου Κλοντ Μπαχιζίρ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι εντοπίστηκαν δύο ύποπτα κρούσματα στην επαρχία, μεταξύ των οποίων και ο ασθενής που κατέληξε. Ο άλλος ασθενής βρίσκεται σε απομόνωση εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, όπως ανέφερε.

Την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκε κρούσμα Έμπολα στη Γκόμα, πρωτεύουσα της γειτονικής επαρχίας Βόρειο Κίβου, η οποία ελέγχεται από τη M23.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα η Μ23 είχε διαβεβαιώσει ότι θα συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους για τον περιορισμό της επιδημίας.

Η αντιμετώπιση της κατάστασης έχει καταστεί πιο περίπλοκη λόγω της παρουσίας του ιού σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές και της εκτεταμένης ένοπλης βίας στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.

Η επιδημία που είχε ξεσπάσει στη χώρα ην περίοδο 2018-2020 – η οποία οφειλόταν στο στέλεχος του Ζαΐρ του ιού Έμπολα– ήταν η δεύτερη φονικότερη που έχει καταγραφεί, προκαλώντας σχεδόν 2.300 θανάτους.

Αυτή τη φορά, οι ομάδες πρώτης απόκρισης αναφέρουν ότι στερούνται βασικών προμηθειών, κάτι που ορισμένοι αποδίδουν στις περικοπές ξένης βοήθειας από μεγάλους διεθνείς δωρητές.

Αναβολή συνόδου

Στο μεταξύ η Ινδία και η Αφρικανική Ένωση ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν τη σύνοδο κορυφής που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο Νέο Δελχί, εξαιτίας της επιδημίας Έμπολα.

“Λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κατάσταση (…) στην αφρικανική ήπειρο… οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα ήταν προτιμότερο η τέταρτη σύνοδος του Φόρουμ Ινδίας–Αφρικής να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία”, ανέφερε το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Η σύνοδος αυτή θα πραγματοποιούνταν από τις 28 ως τις 31 Μαΐου στο Νέο Δελχί.

Παράλληλα η Ινδία δήλωσε έτοιμη “να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλει το Αφρικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων για την αντιμετώπιση της εξελισσόμενης υγειονομικής κατάστασης”.

Σήμερα το διεθνές αεροδρόμιο του Νέου Δελχί εξέδωσε υγειονομική σύσταση προς τους ταξιδιώτες που φτάνουν στην Ινδία από τη ΛΔ Κονγκό και τις γειτονικές χώρες – την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν.

Ο ιός Έμπολα προκαλεί μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν μικρό τον κίνδυνο να προκαλέσει πανδημία αυτός ο ιός που έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς είναι λιγότερο μεταδοτικός από την ιλαρά ή την covid.

Η τρέχουσα είναι η 17η επιδημία του ιού Έμπολα που καταγράφεται στη ΛΔ Κονγκό, μια τεράστια χώρα με περισσότερους από 100 εκατ. κατοίκους το ανατολικό τμήμα της οποίας μαστίζεται από τη βία ένοπλων ομάδων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ