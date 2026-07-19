«Εμφύλιος κορυφής» στην Τεχεράνη

-Θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως απείλησε ο Τραμπ το Ιράν, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων, την ώρα που η Τεχεράνη, μέσω του άφαντου Χαμενεΐ, διαμηνύει ότι θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες αξέχαστα μαθήματα.

-Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απειλεί να συλλάβει τον Νετανιάχου κατά την Γενική Συνέλευση Συνέλευση του ΟΗΕ , τον Σεπτέμβριο.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.