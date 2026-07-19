«Εμφύλιος κορυφής» στην Τεχεράνη
-Θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως απείλησε ο Τραμπ το Ιράν, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων, την ώρα που η Τεχεράνη, μέσω του άφαντου Χαμενεΐ, διαμηνύει ότι θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες αξέχαστα μαθήματα.
-Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απειλεί να συλλάβει τον Νετανιάχου κατά την Γενική Συνέλευση Συνέλευση του ΟΗΕ , τον Σεπτέμβριο.
Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.
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