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ALPHA NEWS

«Εμφύλιος κορυφής» στην Τεχεράνη

ΔΙΕΘΝΗ
19/07/2026 20:56

-Θα ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως απείλησε ο Τραμπ το Ιράν, εξαπολύοντας νέο κύμα επιθέσεων, την ώρα που η Τεχεράνη, μέσω του άφαντου Χαμενεΐ, διαμηνύει ότι θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες αξέχαστα μαθήματα.

-Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης απειλεί να συλλάβει τον Νετανιάχου κατά την Γενική Συνέλευση Συνέλευση του ΟΗΕ , τον Σεπτέμβριο.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.

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