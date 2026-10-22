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ΕΕ-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το βραβείο Ζαχάροφ απονέμεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

ΔΙΕΘΝΗ
22/10/2026 13:33
ΕΕ-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Το βραβείο Ζαχάροφ απονέμεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
AP Photo/Jean-Francois Badias

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε ότι το βραβείο Ζαχάροφ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απονέμεται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

“Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στον σεβασμό της πολυμέρειας και των διεθνών θεσμών”, δήλωσε η Ρ. Μέτσολα στο ημικύκλιο στο Στρασβούργο, υπογραμμίζοντας τη “σημαντική εργασία που έχει γίνει για τον σεβασμό του νόμου και της δικαιοσύνης σε διεθνή κλίμακα”.

 

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