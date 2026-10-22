«Δίκη Μαραντόνα»: «Ο Λούκε ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος»

Η πλευρά του Λεοπόλντο Λούκε, του βασικού κατηγορουμένου στη δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, ζήτησε την απαλλαγή του γιατρού, κάνοντας λόγο για προσπάθεια μετατροπής του σε «εξιλαστήριο θύμα».

Ο συνήγορός του, Ρομπέρτο Ραλίν, υποστήριξε χαρακτηριστικά ότι η εισαγγελία τον αντιμετώπισε ως τον αποδιοπομπαίο τράγο της υπόθεσης, ενώ ο έτερος δικηγόρος, Φρανσίσκο Ονέτο, συμπλήρωσε ότι η απώλεια του θρύλου του ποδοσφαίρου οφειλόταν σε ένα αιφνίδιο και οξύ καρδιακό επεισόδιο.

Η εισαγγελία ζήτησε ποινή φυλάκισης 12 ετών για τον 45χρονο Λούκε, νευροχειρουργό στο επάγγελμα, ο οποίος θεωρείτο ο έμπιστος ιατρός του Μαραντόνα εκείνη την εποχή και βασικός υπεύθυνος λήψης αποφάσεων στην ιατρική του ομάδα κατά την μοιραία νοσηλεία του στο σπίτι τον Νοέμβριο του 2020.

Το «χρυσό αγόρι» πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του σε μια κατοικία στο Τίγκρε (βόρεια του Μπουένος Άιρες) που νοίκιαζε για την ανάρρωσή του, μετά από νευροχειρουργική επέμβαση για υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Επτά επαγγελματίες υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, ένας ψυχίατρος και ένας ψυχολόγος) δικάζονται από τον Απρίλιο για «ανθρωποκτονία από αμέλεια», που σημαίνει ότι διεπράχθη, εν γνώσει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο.

Την περασμένη εβδομάδα, η εισαγγελία ζήτησε ποινές φυλάκισης από τέσσερα έως δώδεκα χρόνια για έξι από τους επτά κατηγορούμενους. Ωστόσο, οι πολιτικοί ενάγοντες – τα παιδιά και οι αδελφές του Μαραντόνα – ζήτησαν ποινές έως και 16 ετών για ορισμένους από αυτούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν ο Δρ. Λούκε και η Νάνσι Φορλίνι, μια ιατρός που συντόνισε την ανάρρωση του Μαραντόνα για έναν ιδιωτικό πάροχο υγειονομικής περίθαλψης, την Swiss Medical.

Στα τελικά της συμπεράσματα, η εισαγγελία καυτηρίασε την «απραξία» του Δρ. Λούκε, τονίζοντας ότι επέλεγε σταθερά να μην παρεμβαίνει, παρά τα εμφανή προειδοποιητικά σημάδια του Μαραντόνα, όπως το οίδημα και η καρδιακή ανεπάρκεια. Αντίθετα, η υπεράσπισή του τον απάλλαξε από κάθε ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων, εξηγώντας ότι ο γιατρός δεν είχε καμία ενημέρωση για την πορεία της υγείας του ασθενούς.

Παράλληλα, επισήμαναν ότι είχε αποκλειστεί από τις σχετικές ομάδες επικοινωνίας και ότι την ευθύνη της κατ’ οίκον νοσηλείας είχε αναλάβει η εταιρεία Swiss Medical μέσω της Φορλίνι.

Επίσης, αντέκρουσαν τα συμπεράσματα της διεπιστημονικής ιατρικής επιτροπής, που είχε συσταθεί από το δικαστήριο το 2021 για να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον θάνατο, βασιζόμενη ιδίως στην νεκροψία.

Επαναλαμβάνοντας μια μάχη αντικρουόμενων γνωμών εμπειρογνωμόνων που διαδραματίσθηκε αρκετές φορές κατά την διάρκεια της δίκης, οι δικηγόροι του Λούκε, αμφισβήτησαν κυρίως το ιστορικό καρδιακής νόσου του Μαραντόνα. Η εισαγγελία υποστήριξε ότι το ιατρικό προσωπικό θα έπρεπε να το είχε λάβει υπόψη, ενώ η υπεράσπιση υποστήριξε ότι χρονολογείται πριν από περίπου είκοσι χρόνια.

«Η ιδέα ότι ο Μαραντόνα είχε καρδιακή πάθηση ήταν βαθιά ριζωμένη και η ιατρική επιτροπή την αποδέχθηκε ως αληθινή», δήλωσε ο κ. Ονέτο. Κατά την στιγμή της χειρουργικής επέμβασης και της ανάρρωσής του, «ο Μαραντόνα ήταν καρδιολογικά υγιής και τα υπόλοιπα προβλήματά του ήταν ασυμπτωματικά», υποστήριξε, αναφέροντας συγκεκριμένα τα προβλήματα στους νεφρούς.

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία πιθανότητα να προβλέψει κανείς αυτό το μοιραίο αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ο Λεοπόλντο Λούκε ήταν ο πιο… μαχητικός κατηγορούμενος καθ’ όλην την διάρκεια της δίκης, μιλώντας αρκετές φορές όταν ένιωθε ότι τον εμπλέκουν. Παρουσίασε ηχογραφήσεις, επιστημονικά άρθρα, ακόμη και ένα βίντεο από την νεκροψία του Μαραντόνα, προκαλώντας την οργή της κόρης του ποδοσφαιριστή.

«Είναι εύκολο να μου επιτεθούν επειδή εγώ είμαι αυτός που είχε την περισσότερη επαφή με τον Μαραντόνα», υποστήριξε στο δικαστήριο, δηλώνοντας ότι «ο μόνος που θα με υπερασπιζόταν θα ήταν ο Ντιέγκο»: «Νοιαζόμουν βαθιά γι’ αυτόν, τον αγαπούσα, ήταν το είδωλό μου και ο φίλος μου». Ο Ονέτο ολοκλήρωσε την τελική του αγόρευση ζητώντας από τους τρεις δικαστές την αθώωση ή, τουλάχιστον, να κατηγορηθεί ο Δρ Λούκε μόνο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

«Δεν σας ζητώ να ξεχάσετε ποιος είναι ο Μαραντόνα, αλλά να θυμηθείτε τι είναι Δικαιοσύνη», δήλωσε ο δικηγόρος και πρόσθεσε: «Το να καταδικάζεις έναν αθώο άνθρωπο για να τιμήσεις ένα είδωλο δεν είναι Δικαιοσύνη. Είναι σαν να μετατρέπεις έναν αθώο άνθρωπο σε αποδιοπομπαίο τράγο».

Μετά τις τελικές αγορεύσεις της υπεράσπισης, οι οποίες θα συνεχιστούν μέχρι αύριο, η ετυμηγορία αναμένεται να εκδοθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.