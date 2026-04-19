Happy Day στον Alpha

Διαπραγμάτευση με το δάχτυλο στη σκανδάλη

ΔΙΕΘΝΗ
19/04/2026 19:03

Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και τις εκατέρωθεν απειλές. Έκτακτη σύσκεψη στο Λευκό Οίκο, συγκάλεσε ο Τραμπ ενώ αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών θα μεταβεί αύριο στο Ισλαμαμπάντ για νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Μας ενημερώνει ο ανταποκριτής της  τηλεόρασης του ALPHA στις ΗΠΑ, Δημήτρης Φιλιππίδης.

