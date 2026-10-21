Δανία: Οι χρησιμοποιημένες πάνες γίνονται ενέργεια

Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεκίνησε την τοποθέτηση ειδικών κάδων σε αυλές πολυκατοικιών και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, εγκαινιάζοντας ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Μέχρι σήμερα, οι πάνες κατέληγαν στα σύμμεικτα απορρίμματα και οδηγούνταν σε αποτέφρωση. Πλέον, θα μεταφέρονται στην πρώτη μονάδα επεξεργασίας αυτού του είδους στη Δανία.

«Υπάρχει σημαντικό κλιματικό όφελος από την ανακύκλωση των πανών αντί της αποτέφρωσής τους», δήλωσε η δήμαρχος Κλίματος, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας της πόλης, Line Barfod.

Από την πάνα στην ενέργεια

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δήμου, το 85% έως 94% των αποβλήτων από πάνες, μαζί με τα υγρά και τα περιττώματα, μπορεί να μετατραπεί σε νέα υλικά.

Η κυτταρίνη και το οργανικό περιεχόμενο θα αξιοποιούνται για την παραγωγή βιοϊνών. Αυτές θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας για το δίκτυο τηλεθέρμανσης.

Παράλληλα, τα πλαστικά μέρη θα μπορούν να ανακυκλώνονται και να μετατρέπονται σε προϊόντα, όπως εξαρτήματα για το εσωτερικό αυτοκινήτων. Τα υπεραπορροφητικά πολυμερή θα αξιοποιούνται ως συνδετικά υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο.

Το πρόγραμμα επεκτείνεται έως το 2029

Η πρώτη φάση αφορά κατοικίες και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Από τον Φεβρουάριο του 2027, η συλλογή θα επεκταθεί σε δημοτικά γηροκομεία, κατοικίες ηλικιωμένων και άλλες υπηρεσίες της πόλης.

Μέσα στο 2027 θα μπορούν να συμμετάσχουν και κάτοικοι μονοκατοικιών, καθώς και μέλη ενώσεων παραθεριστικών κήπων. Η πλήρης εφαρμογή του συστήματος προγραμματίζεται για το 2029.

Ποια προϊόντα θα δέχονται οι κάδοι

Στους ειδικούς κάδους θα μπορούν να απορρίπτονται βρεφικές και ενήλικες πάνες, προϊόντα ακράτειας, χάρτινα πανάκια και υγρά μαντηλάκια χωρίς πλαστικό ή μπαμπού.

Τα προϊόντα περιόδου εξαιρούνται από το πρόγραμμα.

Υπάρχει, ωστόσο, ένας βασικός κανόνας για τη συλλογή: οι χρησιμοποιημένες πάνες πρέπει να τοποθετούνται σε κοινή πλαστική σακούλα απορριμμάτων, η οποία θα κλείνει καλά με σφιχτό κόμπο.

Με το νέο σύστημα, η Κοπεγχάγη επιχειρεί να περιορίσει την αποτέφρωση απορριμμάτων και να αξιοποιήσει υλικά που μέχρι σήμερα κατέληγαν στα σκουπίδια, μετατρέποντάς τα σε ενέργεια και χρήσιμες πρώτες ύλες.