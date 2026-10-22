Αββαείο Γουέστμινστερ: Ποιος κρύβεται πίσω από τον σκελετό 1.000 ετών;

Ένα μυστήριο που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 150 χρόνια έρχεται ξανά στο προσκήνιο στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, στο Λονδίνο. Νέα έρευνα δείχνει ότι ένας σκελετός, που βρέθηκε μέσα σε μια αρχαία πέτρινη σαρκοφάγο, πιθανότατα ανήκει σε ηγούμενο που έζησε πριν από περίπου 1.000 χρόνια.

Τα οστά εντοπίστηκαν στο εσωτερικό της σαρκοφάγου το 2018. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος ήταν ο άνθρωπος που τάφηκε εκεί και γιατί η ταυτότητά του παρέμεινε άγνωστη για τόσο μεγάλο διάστημα.

Τα στοιχεία δείχνουν άνθρωπο της Εκκλησίας

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο νεκρός είχε τοποθετηθεί σε ξύλινο φέρετρο και είχε ταφεί με ασβέστη.

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Τα στοιχεία της ταφής υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για πρόσωπο με υψηλή θέση στην Εκκλησία και όχι για έναν απλό κάτοικο της εποχής.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο πιθανοί υποψήφιοι: ο Ælfwig, που πέθανε περίπου το 1020, και ο Wulfnoth, ο οποίος πέθανε γύρω στο 1049. Και οι δύο είχαν διατελέσει ηγούμενοι, δηλαδή επικεφαλής μοναστικής κοινότητας.

Γιατί έχει σημασία η ανακάλυψη

Η σαρκοφάγος είναι ρωμαϊκής εποχής, γεγονός που δημιουργεί ένα επιπλέον ερώτημα: γιατί χρησιμοποιήθηκε για την ταφή ενός ανθρώπου που έζησε πολλούς αιώνες αργότερα;

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Η χρήση αρχαίων σαρκοφάγων σε μεταγενέστερες ταφές δεν ήταν άγνωστη πρακτική. Ωστόσο, η συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα για τις ταφικές συνήθειες και την εκκλησιαστική ιστορία της μεσαιωνικής Αγγλίας.

Προς το παρόν, δεν έχει επιβεβαιωθεί ποιος από τους δύο ηγουμένους βρίσκεται μέσα στη σαρκοφάγο. Οι νέες ενδείξεις, πάντως, φέρνουν τους ερευνητές πιο κοντά στην απάντηση ενός μυστηρίου που συνδέεται με ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Βρετανίας.