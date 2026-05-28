Αρχίζει η άτυπη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ΕЕ στην Κύπρο

Αρχίζουν σήμερα στη Λεμεσό οι εργασίες της άτυπης Συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ΕΕ στην ατζέντα.

Στην Άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Gymnich), θα συμπροεδρεύσει με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί και θα παρευρεθούν επίσης οι Υπουργοί Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ινδίας Subrahmanyam Jaishankar και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ο Πρίγκιπας Faisal Bin Farhan Bin Abdullah Al Saud.

Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη σημασία αποκτά η συμμετοχή τους λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, του ρόλου της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή και της εμπλοκής της Ινδίας σε ζητήματα θαλάσσιας ασφάλειας, εμπορίου και εφοδιαστικών αλυσίδων, περιλαμβανομένου του IMEC.

Χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών παρέθεσε δείπνο υποδοχής των Υπουργών Εξωτερικών, στο οποίο παρευρέθη και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κ. Andrii Sybiha.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, στο Λιμάνι Λεμεσού, οι Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσουν τρέχοντα και περιφερειακά ζητήματα με τους δύο υψηλούς προσκεκλημένους από την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία, ενώ ακολούθως, θα συζητήσουν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα.

Επίσης, θα συζητηθούν στρατηγικές πρωτοβουλίες σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφαλείας.

– Δυνατότητα για πιο ανοικτή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών –

Το Gymnich αποτελεί την άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται μία φορά ανά εξάμηνο στο πλαίσιο της εκ περιτροπής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Δεν πρόκειται για Άτυπο Συμβούλιο, όπως συμβαίνει με άλλους σχηματισμούς του Συμβουλίου, αλλά για συνάντηση στρατηγικού χαρακτήρα με στόχο την εξαμηνιαία ανασκόπηση και τον προγραμματισμό της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο του Gymnich δίνεται η δυνατότητα για πιο ανοικτή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών αναφορικά με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και γεωπολιτικής, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η ονομασία «Gymnich» προέρχεται από το Schloss Gymnich, κάστρο στη Γερμανία όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση αυτού του τύπου το 1974.

Βασικό χαρακτηριστικό της συνάντησης είναι ο άτυπος χαρακτήρας της, καθώς δεν λαμβάνονται επίσημες αποφάσεις ούτε εκδίδονται συμπεράσματα του Συμβουλίου.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί χώρος για πιο ειλικρινείς και στρατηγικού χαρακτήρα συζητήσεις, εκτός του αυστηρού πλαισίου των επίσημων συνεδριάσεων της ΕΕ.

