Απαγόρευση κυκλοφορίας και στο Παρίσι

Σε αστυνομικό κλοιό βρίσκεται το Παρίσι και οι άλλες μεγάλες γαλλικές πόλεις, για το φόβο νέων τάραχων.

Το κόστος από τις λεηλασίες σε ολόκληρη τη χώρα, υπολογίζεται στα 1.2 δις, ενώ εκατοντάδες καταστήματα, έχουν καταστραφεί πλήρως.

Ένας 40χρονος, που πρόσκειται στην άκρα αριστερά, συνελήφθη για τον εμπρησμό, που κατέστρεψε το ιστορικό Δημαρχείο, στη Λιμόζ.