Χωρίς ρεύμα το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης

Χωρίς ρεύμα βρίσκεται εδώ και αρκετή ώρα το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η διακοπή ηλεκτροδότησης σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (22/10/2026) στην Θεσσαλονίκη, και φαίνεται να συνδέεται με βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης.

Ωστόσο, τεχνικοί βρίσκονται στο σημείο, και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

Εξαιτίας του μπλακ αουτ σε μεγάλο μέρος της πόλης της Θεσσαλονίκης, πολλά φανάρια, αλλά και ο φωτισμός των δρόμων, βγήκαν εκτός λειτουργίας.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης, φέρεται να οφείλεται σε βλάβη σε δίκτυο υψηλής τάσης, ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστός, ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποκατάστασή της βλάβης.

Πηγή Βίντεο: Thestival Gr