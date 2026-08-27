Χίος: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι

Το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτο μέσα σε δύσβατη δασική έκταση.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς στα σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού.

Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, με το κύριο βάρος να δίνεται στον περιορισμό του πύρινου μετώπου μέσα στη δύσβατη δασική περιοχή.

Στο τμήμα του μετώπου της δασικής πυρκαγιάς στο Βίκι που κινείται προς το Πελιναίο όρος η εικόνα είναι βελτιωμένη αυτήν την ώρα..