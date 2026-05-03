Χιόνια και στην Αττική
Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθoς λόγω χιονόπτωσης
Σε διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθος, από το ύψος του τελεφερίκ, προχώρησε η Αστυνομία λόγω χιονόπτωσης.
Πολύ πυκνές χιονοπτώσεις καταγράφονταν νωρίτερα το πρωί σε Δίρφυ, Πάρνηθα και Πεντέλη πάνω τα 800 μέτρα. Χιόνια έριξε και στις κορυφές του Υμηττού.
Η ίδια, ασυνήθιστη για την εποχή, εικόνα επικρατεί σήμερα σε πολλές ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.
Παρνασσός, Πήλιο, Κορινθία και Καλάβρυτα έχουν ντυθεί στα λευκά από την κακοκαιρία η οποία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα
Στο Ηράκλειο αντί για χιόνια έριξε… χαλάζι και ισχυρές βροχές που συνδυάστηκαν με 7 μποφόρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
