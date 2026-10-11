Χαμηλή στάθμη στη λίμνη Υλίκη- Καθησυχάζουν οι ειδικοί
Εικόνες ερημοποίησης κατέγραψε σήμερα η κάμερα του ALPHA, στη λίμνη Υλίκη, καθώς έχει κατέβει υπερβολικά η στάθμη του νερού.
Ωστόσο, οι αρμόδιοι, διευκρινίζουν ότι σκοπίμως συγκρατούνται τα αποθέματα νερού στο φράγμα του Μόρνου και τους άλλους ταμιευτήρες και δεν υπάρχει πρόβλημα λειψυδρίας για την Αθήνα.
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