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(Βίντεο) Φωτιά σε φορτηγό στην Αττική Οδό

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 14:59
(Βίντεο) Φωτιά σε φορτηγό στην Αττική Οδό
Φωτογραφια/Facebook/Πυρκαγια Ενημερωση

Φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ φορτηγό στην Αττική Οδό, στο ύψος της Περιφερειακής Αιγάλεω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν.

Πηγή βίντεο/Facebook/Πυρκαγια Ενημερωση

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο 16,5ο χιλιόμετρο, στον Δήμο Φυλής. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική μέσω της πλατφόρμας Χ, η φωτιά κατασβέστηκε. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για τυχόν τραυματισμούς.

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