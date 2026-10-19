(Βίντεο) Φωτιά σε φορτηγό στην Αττική Οδό
Επιχείρηση της Πυροσβεστικής
Φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ φορτηγό στην Αττική Οδό, στο ύψος της Περιφερειακής Αιγάλεω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν.
Πηγή βίντεο/Facebook/Πυρκαγια Ενημερωση
Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο 16,5ο χιλιόμετρο, στον Δήμο Φυλής. Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική μέσω της πλατφόρμας Χ, η φωτιά κατασβέστηκε. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για τυχόν τραυματισμούς.
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