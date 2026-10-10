Βίντεο: Από τα 1.800 μέτρα των Λευκών Ορέων στο BBC

Από τα βουνά της Κρήτης στο BBC! Ο Γιάννης Παπασηφάκης, ο κτηνοτρόφος που έχει γίνει γνωστός μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη ζωή του στα Λευκά Όρη, πρωταγωνιστεί σε αφιέρωμα του βρετανικού δικτύου.

Στην εκπομπή «The Travel Show», με τίτλο «Guardians of Crete» (Οι φύλακες της Κρήτης), το BBC παρουσιάζει τον Κρητικό βοσκό που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση της κτηνοτροφίας, ζώντας για πολλούς μήνες τον χρόνο σε ένα μιτάτο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων, πάνω από την Ανώπολη Σφακίων.

Μακριά από τις ανέσεις της πόλης, φροντίζει τα πρόβατά του, τυροκομεί και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες της ζωής στο βουνό. Για να φτάσουν τα απαραίτητα εφόδια στο μιτάτο του, επιστρατεύονται ακόμη και μουλάρια, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα εξασφαλίζεται με φωτοβολταϊκά.

Παρά την απομόνωση, ο Γιάννης έχει καταφέρει να δημιουργήσει τη δική του διαδικτυακή παρέα. Με περισσότερους από 100.000 ακολούθους στα social media, μεταφέρει καθημερινά εικόνες από τη ζωή στα βουνά, ενώ, όπως αναφέρεται στο βίντεο του BBC, ακόμη και την ώρα του φαγητού μπορεί να τον παρακολουθούν διαδικτυακά 1.200 άνθρωποι.

Μέσα από το αφιέρωμα, το βρετανικό δίκτυο αναδεικνύει μια διαφορετική πλευρά της Κρήτης, μακριά από τις πολυσύχναστες παραλίες: την καθημερινότητα των ανθρώπων που κρατούν ζωντανή την παραδοσιακή κτηνοτροφία στα Λευκά Όρη.