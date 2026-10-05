Βέροια: Δύο συλλήψεις γυναικών για διακίνηση κοκαΐνης

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν το βράδυ της 2ας Οκτωβρίου στη Βέροια για διακίνηση ναρκωτικών. Σε έρευνα σε σπίτι που χρησιμοποιούσαν οι δύο ημεδαπές, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν 68 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 31,52 γραμμαρίων.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Η έρευνα έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Μέσα στην οικία εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, εκτός από τις 68 συσκευασίες κοκαΐνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 555 ευρώ.

Συνελήφθησαν και δύο άνδρες

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν ακόμη δύο ημεδαποί άνδρες.

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 0,2 γραμμαρίων. Όπως προέκυψε, την είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον άλλο άνδρα.

Ο δεύτερος ημεδαπός είχε προμηθευτεί τη συγκεκριμένη ποσότητα από μία από τις δύο γυναίκες που συνελήφθησαν.

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Και οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους.