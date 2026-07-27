Τρεις συλλήψεις μετά τη φονική έκρηξη σε επιχείρηση στην Κορινθία

Τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για τη φονική έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκαν το μεσημέρι σε επιχείρηση στην Κορινθία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο 46χρονος τεχνικός ασφαλείας και ο 46χρονος επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς εξετάζονται οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν η έκρηξη και η πυρκαγιά.

Από το τραγικό περιστατικό έχασε τη ζωή του ένας 67χρονος εργαζόμενος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, εκτελούσε εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης κοντά σε παροχή υγραερίου.

Παράλληλα, ένας 37χρονος τραυματίστηκε και υπέστη ελαφρά εγκαύματα.

Η διερεύνηση των ακριβών αιτιών του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.).