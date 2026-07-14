Τραγωδία- μυστήριο στον Πειραιά
Τραγωδία στον Πειραιά, όπου ένα νεαρό ζευγάρι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας. Ο νεαρός, ήταν ηλικίας 28 ετών και η κοπέλα 24.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος τους προήλθε από τις αναθυμιάσεις από τη μηχανή του αυτοκινήτου, μέσα στο κλειστό πάρκινγκ.
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