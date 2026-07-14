Τραγωδία- μυστήριο στον Πειραιά

Τραγωδία στον Πειραιά, όπου ένα νεαρό ζευγάρι βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας. Ο νεαρός, ήταν ηλικίας 28 ετών και η κοπέλα 24.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή ο θάνατος τους προήλθε από τις αναθυμιάσεις από τη μηχανή του αυτοκινήτου, μέσα στο κλειστό πάρκινγκ.