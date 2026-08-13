Του έκοψαν τα δαχτυλίδια με κοφτάκι για να του τα κλέψουν

Ο 85χρονος αφηγείται τον τρόμο που έζησε στα χέρια διαρρήκτη.

Εισέβαλε στο σπίτι του, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Τον έδεσε. Του έκλεψε χρήματα και του αφαίρεσε κοσμήματα με χρήση κόφτη.

Φεύγοντας ο διαρρήκτης τον εγκατέλειψε δεμένο και κλειδωμένο.

Ο ηλικιωμένος όμως κατόρθωσε να ελευθερωθεί και κάλεσε σε βοήθεια.

Πηγή: Zapranews.gr