Το ΕΚΑΒ «καίει» τους δύο γιατρούς

Την θέση των γιατρών απέναντι στη δικαιοσύνη, επιβαρύνει και το πρωτόκολλο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του Γιώργου Μαζωνάκη..

Εκεί ουσιαστικά αναφέρουν ότι δεν είχαν καμία συνεργασία ή βοήθεια από τους δυο γιατρούς.

Εξηγούν και γιατί τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Ελπίς..

Μας ενημερώνει η Ελένη Λαζάρου.