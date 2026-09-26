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Τηλεφωνικές απάτες- Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ στο Ζεφύρι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/09/2026 20:22

Ομάδα προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, εταιρειών τηλεφωνίας και ενέργειας, αλλά και λογιστές. Με αυτόν τον τρόπο φέρεται να εξαπατούσε πολίτες και να τους αποσπούσε χρήματα και κοσμήματα.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται, σύμφωνα με την Αστυνομία, και δύο διευθυντικά στελέχη της οργάνωσης.

Η Ρένα Κουβελιώτη μας ενημερώνει.

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