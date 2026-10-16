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Τηλεφωνικά κέντρα απάτης – «Περνά ο δορυφόρος της εφορίας»

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
16/10/2026 20:52

Το εντυπωσιακό με τις απάτες είναι η ευρηματικότητα των δραστών. Αλλάζουν διαρκώς σενάρια, επινοούν νέες μεθόδους και βρίσκουν τρόπους να αιφνιδιάζουν τα θύματά τους. Ακόμη και άνθρωποι που γνωρίζουν τους κινδύνους και είναι υποψιασμένοι, μπορεί τελικά να πέσουν στην παγίδα. Κι αυτό γιατί οι απατεώνες δεν χρησιμοποιούν πάντα τα ίδια τεχνάσματα. Κάθε φορά αλλάζουν προσέγγιση, αξιοποιούν την εμπιστοσύνη και εκμεταλλεύονται τη στιγμή που κάποιος θα χαλαρώσει την προσοχή του.

O αρχισυντάκτης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων Θεοφύλακτος Σπατούλας μας ενημερώνει.

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