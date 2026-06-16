Τη σκότωσε με 7 μαχαιριές

Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως, για τη δολοφονία της αστυνομικού και μητέρας δυο παιδιών στη Δράμα, από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Ο δράστης, επίσης αστυνομικός, την μαχαίρωσε επτά φορές, την ώρα που κοιμόταν. Τραγικό πρόσωπο, ο 16χρονος γιος του ζευγαριού, που βρήκε τη μητέρα του μέσα στα αίματα, και κάλεσε την αστυνομία.