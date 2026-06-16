Τη σκότωσε με 7 μαχαιριές
Σοκάρει η γυναικοκτονία στη Δράμα - Θύτης και θύμα αστυνομικοί
Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως, για τη δολοφονία της αστυνομικού και μητέρας δυο παιδιών στη Δράμα, από τον εν διαστάσει σύζυγό της. Ο δράστης, επίσης αστυνομικός, την μαχαίρωσε επτά φορές, την ώρα που κοιμόταν. Τραγικό πρόσωπο, ο 16χρονος γιος του ζευγαριού, που βρήκε τη μητέρα του μέσα στα αίματα, και κάλεσε την αστυνομία.
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