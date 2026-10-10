Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 18χρονη
Έπεσε από 4ο όροφο πολυκατοικίας
Μια 18χρονη αλλοδαπή κοπέλα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» στην Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση της από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα του Σαββάτου (10/10/2026), όταν η 18χρονη βγήκε στο μπαλκόνι, προκειμένου να απλώσει ρούχα.
Η κοπέλα, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο.
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