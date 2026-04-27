Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 60χρονος για απόρριψη ογκωδών αποβλήτων στην Καλαμαριά

Σε παράνομη απόρριψη ογκωδών αποβλήτων σε δημόσιο χώρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, φέρεται να προέβη 60χρονος, ο οποίος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία.

Το περιστατικό σημειώθηκε, χθες το μεσημέρι, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τον αλβανικής καταγωγής άνδρα να απορρίπτει ανεξέλεγκτα φορτίο στερεών ογκωδών αποβλήτων, καθώς και Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΕΚ), σε χώρο που βρίσκεται στον Φοίνικα του Δήμου Καλαμαριάς, κοντά στην Εθνική Σχολή Δικαστών.

Για τη μεταφορά των υλικών αυτών κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε τρέιλερ, το οποίο ρυμουλκούσε με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η πράξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής.

Σε βάρος του 60χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Προστασίας Θεσσαλονίκης κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

